Çorum’un sevilen eğitimcilerinden Yaşar Gökten (67), hayatını kaybetti.

Yaşar Gökten, çalışma hayatına kelimelerin gücüne inanarak basın sektöründe başlamıştı. Gazetecilikle başladığı yolculuğuna, daha sonra genç zihinleri aydınlatma tutkusuyla öğretmen olarak devam etti. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü’nden mezun olan Gökten, uzun yıllar görev yaptığı Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden emekli olmuştu. Şehrin hafızasında "Yaşar Hoca" olarak yer edinen Gökten, binlerce öğrencinin hayatına dokundu. Yetiştirdiği öğrenciler ve mesleğinde özverili çalışmalarıyla tanınan Gökten’in vefatı; ailesi, yakınları ve eğitim çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

Çorum'un Osmancık İlçesi Yazı Mahallesi'nden olan Mimar Sinan Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Tülay Altaş Gökten’in eşi, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Dunay Gökten’in babası, emekli öğretmen Yüksel Gökten'in kardeşi, öğretmen Sevgi Gökten ve Osmancık Belediyesi’nden emekli Sevinç Işık'ın ağabeyi ve Osmancık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Işık’ın kayınbiraderi olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunu Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yaşar Gökten (Yaşar Hoca) önceki gün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim-İş Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere eğitim camiasına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi