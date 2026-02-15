Bölgede son günlerde etkili olan yağışlardan ötürü Çomu Çayı'nın debisi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesinden ötürü İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağı yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekiplerince yapılan incelemede köprüde yıkılma tehlikesi bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek köprü ulaşıma kapatıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, köprüyle ilgili güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Sürücüler için alternatif güzergah oluşturulduğunu belirten Polat, köprüyle ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini kaydetti.