Mimar Sinan Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Tülay Altaş Gökten’in eşi, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Dunay Gökten’in babası, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunu ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yaşar Gökten (Yaşar Hoca) vefat etti.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden, yetiştirdiği öğrenciler ve mesleğinde özverili çalışmalarıyla tanınan Gökten’in vefatı; ailesi, yakınları ve eğitim çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

Çorum'un Osmancık İlçesi Yazı Mahallesi'nden olan, emekli öğretmen Yüksel Gökten'in kardeşi, öğretmen Sevgi Gökten ve Osmancık Belediyesi’nden emekli Sevinç Işık'ın ağabeyi ve Osmancık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Işık’ın ise kayınbiraderi olan Yaşar Gökten’in cenazesi bugün (14 Şubat 2026 Cumartesi günü) ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı diler.

