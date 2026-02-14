Çorum Valiliği koordinasyonunda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Çorum OSB Toplantı Salonu’nda yapıldı. Görüşmede yatırımcıların süre uzatım talepleri, kiralama başvuruları ve bölgede devam eden altyapı çalışmaları ele alındı. Sanayi yatırımlarının sürdürülebilirliği ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik başlıklar da değerlendirme gündeminde yer aldı.

Toplantının, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan yatırımların takibi ve mevcut projelerin hızlandırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi