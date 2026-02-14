Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda önemli bir görevlendirme gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın takdirleriyle Çorum İl Koordinatörlüğü görevine Hakan Çizmelioğlu’nun atandığını açıkladı.

İl Başkanı Alar, Çorum’da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yakup Alar, yeni görevine başlayan Hakan Çizmelioğlu’na başarı dileklerinde bulunarak, Çorum’a ve millete en iyi hizmetleri sunma temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi