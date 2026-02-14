Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde savunma sanayine yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesini amaçlayan ve 430 kişiye istihdam imkanı sağlayacak 10 milyon lira bütçeli projenin imzaları atıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirilen “Sungurlu’nun Yükselen Değeri: Savunma Sanayi için Nitelikli İşgücü” projesinin protokol töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilçede savunma sanayiine yönelik mesleki eğitim programları düzenlenecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 430 kişinin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Proje ile gençlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, kadınlar ile engelli bireylerin iş gücüne katılımının desteklenmesi ve göçle ilçeye gelen vatandaşların istihdam süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Arca Savunma ile Goldforce Makine ve Kimya, ihtiyaç duydukları nitelikli personeli proje kapsamında yetiştirilen adaylar arasından temin edecek.

İmza törenine Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve firma temsilcileri katıldı.

Projenin ilçenin üretim kapasitesine ve istihdamına uzun vadeli katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi