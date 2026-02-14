Bir zincir markette satılan salatalığın fiyatı, üretici ile raf arasındaki fark nedeniyle tartışma yarattı. Görüntülenen etikete göre salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi. Aynı ürüne ait üretici alış fiyatının ise 20 TL olduğu belirtildi. Bu durum, ürünün raf fiyatına gelene kadar yaklaşık 5,5 kat arttığını ortaya koydu.

"NASIL BU KADAR ARTIYOR?" SORUSU

Üretici ile market rafı arasındaki fiyat farkı, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, lojistik, komisyon ve diğer maliyet kalemlerinin bu denli yüksek bir artışı nasıl oluşturduğunu sorguladı.

İşte büyük tartışma yaratan o etiket;