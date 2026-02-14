Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca’nın önceki gün Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde katıldığı programda kürsüye çıkan genç kız, belediyede çalışan annesi ile belediye başkanının ilişkisi olduğunu, şikayetçi olması nedeniyle tehdit edildiğini, belediye başkanının hakkında 50 milyon liralık tazminat davası açtığını söyledi.

PARTİ KARARINI VERDİ

Sakarya’da faaliyet gösteren Haberlisi’nin haberine göre konuyla ilgili yayın yasağı alınırken, sosyal medyada yayılan olay büyüdü. AK Parti Genel Merkezi, kamu başdenetçisinin önünde yaşanan olayı değerlendirdi. AK Parti Genel Merkezi Merkez Yürütme Kurulu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilgili kararını verdi. Mutlu Işıksu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Disiplin süreci başlatılırken, Mutlu Işıksu’nun partiden ihraç edilmesi bekleniyor.