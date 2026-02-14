Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sunuyor. Önceki yıllarda ihtiyaç sahibi aileler, Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan Gıda Bankası’ndan ihtiyaçlarını karşılarken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın döneminde hayata geçirilen Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla aileler artık anlaşmalı yerel marketlerden alışveriş yapabiliyor.

Geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere; Sosyal Destek Kartı, doğalgaz, elektrik, kira destekleri ve gıda paketi yardımları aracılığıyla toplam 48 milyon 571 bin TL sosyal destek verildi.

Çorum Belediyesi ayrıca; 4.087 öğrenciye toplam 6 milyon 232 bin 500 TL kırtasiye ve YKS sınav ücreti desteği ve “İlk Harçlık Bizden” projesi kapsamında üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 102 öğrenciye toplam 1 milyon 20 bin TL nakdi eğitim desteği sağladı.

Bunun yanı sıra 222 aileye 900 kez ev temizliği hizmeti, 70 bin metrekare alanda ibadethane temizliği, Refakatçi Misafirhanesi’nde 947 kişiye konaklama, 710 yaşlı ve engelli vatandaşa kuaför hizmeti, 1.071 çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlandı.

