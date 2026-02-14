Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü…Birbirini seven insanların, sevgilerini, bağlılıklarını ve yüreklerindeki tüm güzel duyguları birbirlerine sundukları, aşklarını tazeledikleri ve coşkularını paylaştıkları gün.

Gazeteniz ÇORUM HABER ise, 14 Şubat’ı da içine alan haftayı, tam 11 yıldır “Toplumsal Sevgi Haftası” olarak kutluyor. Doğanın bu en güçlü duygusunu, aşk büyüsünün dışına taşıyarak, insan sevgisinin, doğa sevgisinin, barış ve kardeşlik duygularının egemen olduğu bir “çiçekli bahçe”ye dönüştürme umudu, inancı ve arzusuyla…

Bugün, yalnız sevdiğinize değil, tüm insanlara, doğadaki tüm canlılara, böceğe, çiçeğe, kelebeğe, yüreğinizden kopan sevginizi ifade etmekten geri durmayın. “Seni seviyorum” demekten çekinmeyin!