Çorum’da Normal Doğumun Teşviki ve Sezaryen Oranlarının Değerlendirilmesine Yönelik İl Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum genelindeki doğumlara ilişkin sezaryen ve primer sezaryen (ilk sezeryan doğum) oranlarının kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıyı Prof. Dr. Sinan Zehir yönetti.

Toplantıda, ilimizdeki mevcut sezaryen oranları detaylı veriler ışığında analiz edilerek özellikle primer sezaryen oranları üzerinde duruldu. Değerlendirmelerin yalnızca istatistiksel verilerle sınırlı kalmadığı, vaka bazlı incelemeler yapılarak sezaryen endikasyonlarının ayrıntılı biçimde gözden geçirildiği toplantıda tıbbi gereklilik doğrultusunda yapılan sezaryen uygulamaları ile önlenebilir durumlar titizlikle değerlendirildi. Ayrıca klinik uygulamalarda standartların güçlendirilmesine yönelik öneriler de ele alındı.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bilindiği üzere sezaryen, anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla gerekli durumlarda hayat kurtarıcı bir cerrahi yöntemdir. Ancak tıbbi zorunluluk bulunmaksızın gerçekleştirilen sezaryenler; 1- Anne açısından enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar, ameliyat sonrası ağrı ve iyileşme sürecinin uzaması gibi riskler taşıyabilmekte, 2- İleri gebeliklerde plasenta anomalileri ve rahim yırtılması gibi ciddi komplikasyon risklerini artırabilmekte, 3- Bebek açısından ise solunum problemleri başta olmak üzere bazı adaptasyon sorunlarına yol açabilmektedir.

Bu çerçevede, normal (vajinal) doğum fizyolojik bir süreçtir. Uygun şartlarda yapıldığında annenin daha hızlı iyileşmesine olanak sağlarken, enfeksiyon ve cerrahi komplikasyon riski daha düşüktür. Ayrıca anne-bebek temasının daha erken kurulmasına imkân tanıdığı ve emzirmenin daha erken ve etkin başlamasını destekleyen normal doğumun, sonraki gebelikler açısından daha düşük risk profili sunduğu da açıktır”

Primer sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı, mevcut uygulamaların etkinliğinin değerlendirildiği toplantıda 2026 yılı hedefleri doğrultusunda: 1- Gebe bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, 2- Doğuma hazırlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, 3- Sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması, 4- Klinik karar süreçlerinde rehber ve kanıta dayalı uygulamaların titizlikle uygulanması, 5- Anne dostu hastane uygulamalarının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ve 6- Ağrısız normal doğum hizmetinin 7 gün 24 saat hizmet vermesinin sağlanması gibi başlıklarda yapılabilecek çalışmalar etraflıca planlanarak uygulamanın titizlikle takibi için tüm hastane yöneticileri ile paylaşıldı.

Prof. Dr. Sinan Zehir: “Kurum olarak hedefimiz; anne ve bebek sağlığını önceleyen, bilimsel veriler ışığında, gereksiz cerrahi müdahaleleri azaltan ve normal doğumu teşvik eden bir hizmet anlayışını güçlendirmektir. Bu doğrultuda ilgili tüm sağlık kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi