İhbar hattımıza öğrenciler adına yapılan açıklamada, ders programlarında yaşanan çakışmaların birçok öğrenciyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Özellikle tek bir ders nedeniyle mezuniyetin bir yıl uzayabildiği ifade edilirken, bunun hem zaman hem de maddi kayıp anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, öğrenciler, çakışan derslerin giderilmesini talep ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdiler.