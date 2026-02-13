Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda elde ettikleri bölge dereceleriyle kentin gururu oldu. Sosyoloji alanında bölge birinciliği, biyoloji alanında ise bölge ikinciliği kazanan gençler, Çorum’u Türkiye finallerine taşıdı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Samsun Bölge Sergisi, 9–12 Şubat tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program, 12 Şubat’ta OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Yarışmada Çorum’u temsil eden Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri önemli başarılara imza attı. Öğrencilerden Feyza Sümeyye Acıköse, danışman öğretmeni Dr. Tuğba Bağdat Kılıç rehberliğinde Sosyoloji alanında Samsun Bölge Birinciliği elde etti. Mustafa Arslan ise danışman öğretmeni Dr. Mehmet Fidan danışmanlığında Biyoloji alanında Samsun Bölge İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği birincilik derecesiyle Ankara’da düzenlenecek Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan Feyza Sümeyye Acıköse, Çorum’u ve okulunu ulusal düzeyde temsil edecek.

Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken gençlerin başarısı kentte sevinçle karşılanırken, danışman öğretmenlerin rehberliği ve öğrencilerin azmi bir kez daha meyvesini verdi. Çorum eğitim camiası, Türkiye Finalleri öncesi gençlere başarı dileklerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ