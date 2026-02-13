Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda bir araya gelen İYİ Partililer, geçmiş dönem çalışmalarını ve mevcut durumu değerlendirerek, geleceğe yönelik hedef ve yol haritasını görüştü.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çorum’da partililerle buluştu.

Toplantıya; İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, ilçe başkanları, önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sungurlu Belediye Meclis Üyesi Mesut Özsaray ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda İl Başkanı Hakan Tekercioğlu ile Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız birer konuşma yaparak parti çalışmalarını değerlendirdi.



“BU DAVA İKTİDARLA TAÇLANACAK”

Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk ise katılımcılara seslenerek İYİ Parti’nin tüm yıpratma girişimlerine ve saldırılara rağmen dimdik ayakta olduğunu, bu davanın yakın bir zamanda iktidarla taçlanacağından hiçbir kuşkusunun olmadığını dile getirdi.

İYİ Parti’yi seçim döneminde terörle bağdaştırmaya çalışan, türlü türlü iftiralar atanların bugün kendilerinin terörle kol kola hareket ettiğine şahit olduklarını dile getiren Yasin Öztürk, “halkımızın arasında alnımız açık, başımız dik dolaşabiliyoruz. İYİ Parti, toplumumuz ve vatandaşlarımız nezdinde sevgi ve saygı gören bir siyasi partidir. Bu sevgi ve saygıyı sürekli hale getirmek, teşkilatlarımızın çalışmalarına bağlıdır, parti kadrolarımızın elindedir. Teşkilatlarımızın, kadrolarımızın sürekli sahada olmasını, aktif ve diri olmasını istiyoruz. İYİ Parti, iktidarın da, muhalefetin de korktuğu, en güçlü iktidar alternatifi olan partidir” dedi.

Öztürk, parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde, uyumlu bir şekilde aktif çalışmalar yaparak seçimlere hazırlanmalarını istedi.

Açılış konuşmalarının ardından teşkilat içi çalışmalar değerlendirilerek, izlenecek yol haritası belirlendi.