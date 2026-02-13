İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, partililerle buluşmak üzere geldiği Çorum’da esnaf ve sanatkârın sorunlarını dinledi.

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, beraberinde; İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız ve partililerle birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek esnaf ve sanatkarın sorunları hakkında bilgi aldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun tarafından karşılanan Yasin Öztürk ve beraberindekiler, sorun ve talepleri görüştü.

Birlik Başkanı Recep Gür ise sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Genel Başkan Yardımcısı Öztürk’e takdim etti.

Ziyarete; İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Belediye Meclis Üyesi Mesut Özsaray ile bazı parti temsilcileri katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk ve İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR