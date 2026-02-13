Çorum’un tanınmış simalarından İnşaat Mühendisi Yusuf Sığırcı’nın ağabeyi Osman Sığırcı (94), yaşamakta olduğu Amasya’nın Suluova ilçesi Uzunoba köyünde hayata veda etti.

Nurhan Sığırcı’nın eşi, İlhami, İlhan, Mehmet, Durmuş ve Süreyya Sığırcı’nın babaları, Yusuf ve Naci Sığırcı’nın ağabeyleri olan Osman Sığırcı’nın cenazesi, Perşembe günü Uzunoba Köyü Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.