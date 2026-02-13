Çorum’da 5 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın ihbarını, akşam yemeği sırasında alan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde’de bulunan 5 katlı binanın son katındaki İ.S’ye (35) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yemek sırasında ihbarı alan Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri saniyeler içinde hazırlanarak olay yerine hareket etti.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken binada mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlattı.
Yangında dumandan etkilenen İ.S, eşi R.S. (37) ile çocukları Y.S. (5) ve R.S. (7), ekiplerce binadan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.