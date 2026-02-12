Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Taner, evlilik hayali kurduğu ve kendisini “Eda Naz” olarak tanıtan kadına 4 buçuk milyon lira değerinde altın aldı. Gerçek adının Esra Alaca olduğu öğrenilen sahte gelin, altınları aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Yaşadığı büyük mağduriyeti annesi Hanife ile birlikte Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında anlatan Taner, dolandırıldıklarını öne sürdü.

Gözyaşları içinde konuşan anne Hanife, 35 yıllık birikimlerinin bir anda yok olduğunu söyledi. Hayvancılık yaptığını, tarla ektiğini ve zor şartlar altında birikim yaptıklarını belirten Hanife, şunları dile getirdi:

“17 bilezik, 5 Cumhuriyet altını, kolye seti ve baget yüzük olmak üzere toplam 4 buçuk milyon liralık altınımız gitti. Bu çete bizi nereden buldu, ne istediler bizden? Suçluların bulunmasını istiyorum.”

Programda yer alan iddialara göre, anne ve oğul sahte gelinle Hatice ve Sevgi isimli kişiler aracılığıyla tanıştırıldı. Vazgeçme ekibi, hakkında iddialar bulunan kadına ulaştı. Yayında, söz konusu kadının program ekibine saldırdığı anlar da ekranlara yansıdı.

SAHTE GELİNLER BİTMİYOR

Çorum'da yaşanan başka bir dolandırıcılık olayında da Azeri gelin Sabina Vahabova'nın kılık değiştirerek aracı aracılığıyla imam nikahıyla evlilikler gerçekleştirdiği ve arkasında mağdur damat ve aileler bıraktığı haberlere konu olmuştu.

ÇORUM HABER'e azeri gelinle ilgili Kocaeli ve Konya'dan da mağdurlar ulaşmıştı.