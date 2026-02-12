Çorum Valisi Ali Çalgan, Ziraat Odası başkanlarını makamında kabul ederek Tımarlı-2 Sulama Projesi başta olmak üzere tarımsal üretim ve verimliliği artırmaya yönelik konuları değerlendirdi.

Vali Ali Çalgan, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile İskilip, Bayat ve Uğurludağ Ziraat Odası başkanlarını makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, çiftçileri yakından ilgilendiren Tımarlı-2 Sulama Projesi başta olmak üzere tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve bölgedeki üreticilerin talepleri ele alındı. Sulama yatırımlarının tarımsal kalkınmadaki önemi üzerinde durulurken, projenin sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi