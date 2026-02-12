Çorum’un meyve ve sebze üretiminde söz sahibi olan Eskiköy–Eşençay ve çevre köylerde, yıllardır çözülemeyen yol sorunu vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İl Özel İdaresi’nin sorumluluğunda bulunan ve uzun süredir asfaltlanmayı bekleyen yol, özellikle üreticileri zor durumda bırakıyor.

Çatak, Eskiköy ve Eşençay arasındaki yolun kötü durumda olduğunu dile getiren çiftçi Haydar Karakütük, yaşadıkları sıkıntıya tepki göstererek, “Bu çile ne zaman bitecek?” diye sordu.

Çarşamba günü pazara maydanoz satmak için eşiyle birlikte yola çıkan Eskiköy’den Haydar Karakütük, çamur ve balçık nedeniyle yoldan geçemediklerini belirtti. Ürünlerini pazara ulaştıramadıklarını söyleyen Karakütük, mağdur olduklarını ifade etti.

Her kış aynı sorunu yaşadıklarını vurgulayan Karakütük, taleplerine rağmen yolun yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Arabamı o çamurun içine sürsem çıkma şansım yoktu. Maydanozlarımızı pazara götüremedik. Hem köyde yaşayan vatandaşlar hem de biz çiftçiler çok mağduruz. Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz.”