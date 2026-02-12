‘Tam Demokrasi Platformu’ tarafından düzenlenen konferansta konuşan AKP’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, toplumun geldiği noktaya ilişkin eleştirilerde bulundu.

'BU TOPLUMUN SEÇTİĞİ ADAM ÇIKARCILIĞIN BAŞ TACI'

“Bu toplumun seçtiği adam çıkarcılığın baş tacı. Parayla konuşuyor. Tamamen duygusal ilişkiler peşinde” diyen Arınç, parlamentonun da toplumun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Arınç, “Toplum neyse onun ürettiği insanlar da parlamentoda. Ve siz bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin” ifadelerini kullandı.

'HERKES DİNDARLIKTAN KAÇIYOR, MİLLET MÜSLÜMANLIĞI BIRAKTI'

Toplumsal değerler üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Arınç, “Bu toplum aziz millet olmaktan çıktı. Dindarlık şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü terk ediyor. Namazı terk

ediyor” sözleriyle dikkat çekti.