Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Huzurevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, şiddetin tasvip edilecek, müsamaha gösterilecek, hoşgörülecek bir yönünün olmadığını söyledi.

Kadın ve erkeğin diğerine emanet edildiğine inanan bir dine mensup olduklarını belirten Çalgan, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız aile fertlerine, eşlerine iyi davranandır.' diyor. Yine 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' felsefesine inanan insanlarız. Dolayısıyla şiddetin en az olması gereken bir yer olmak durumundaydık ama bugün ne yazık ki hepimizi rahatsız eden durumlarla karşı karşıyayız. Bir davranış biçimi düşünün ki toplum açısından büyük bir ahlaksızlık, din açısından bir günah, devlet açısından da büyük bir suç. Şimdi hangi ölçüyle değerlendirirseniz değerlendirin, ele alınacak tutarlı tarafı yok." dedi.

Devletin şiddete karşı sistematik mücadele başlattığını dile getiren Çalgan, bu konuda düzenlenen çalıştayların da yol haritasını oluşturduğunu bildirdi.

Kadına şiddet konusunun yalnızca güvenlik kuruluşlarının, belediyelerin ya da sosyal kurumların çalışma alanı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Çalgan, her bir bireyin kendi evinden başlayarak davranışlarında, söylemlerinde, kararlarında saygıyı öncelikli olarak görmesi ve çocuklarına örnek olması gerektiğini kaydetti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da kadına şiddet konusunun sadece sosyal ve hukuksal açıdan değerlendirilmesinin, sorunun bir kısmının gözden kaçırılmasına neden olabileceğini ifade etti.

Yağbat, şöyle devam etti:

"Bu konunun esasında çözümünde hukuksal, sosyal, sosyolojik ve psikolojik anlamda temelden çözülmesi gereken konular olduğu kadar, ahlaki ve dini yönden de anlaşılması gereken konular olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde yer alan 'Kadınlar size Allah'ın emanetleridir.' sözünü anlamazsak, çocuklarımızın yetişme dönemlerinde merhametin, emanetin ne demek olduğunu, cennetin annelerin ayağının altında olduğunu anlatamazsak, hukuksal birtakım çözümlerle, birtakım kanun düzenlemeleriyle bu sorunu çözmemizin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da şiddetin yalnızca kadınları değil cinsiyet fark etmeksizin tüm insanlığı hedef aldığını vurguladı.

Devletin şiddetle sistematik biçimde mücadele ettiğinin altını çizen Baykam, "Bütün kurumların kendine özel görevlerinin, ödevlerinin geliştiği eylem planlarıyla umuyoruz ki bu konuda çok iyi adımlar atılacak ve özellikle kadına şiddet konusunda iyi gelişmeler sağlanacak. Aile içinde oluşan şiddet, sonrasında girecekleri toplumda çocukları da etkiliyor. Bu bir silsile. Dolayısıyla eğitimin daha doğumdan itibaren başladığı bir noktada bu mücadele de başlıyor. Oradaki ailenin konuya ilişkin bir çocuk yetiştirmek sürecindeki yaklaşımı, eğitimi bunların hepsinin bir şekilde bilimsel normlara oturtulması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ise kadına yönelik şiddetin bireysel mağduriyetlerden öte toplumsal huzuru da etkileyen önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

Devletin ortaya koyduğu politika ve stratejiler doğrultusunda Çorum'da yürütülen koruyucu, önleyici ve güçlendirici çalışmaları daha etkin hale getirmek istediklerinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün burada ilimizin mevcut durumunu, ihtiyaçlarını, güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları birlikte değerlendireceğiz. Önümüzdeki 5 yıl süresince yol haritasını ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendireceğiz. Amacımız şiddetle mücadelede sadece müdahale eden değil, aynı zamanda önleyen, farkındalık oluşturan ve kadınları sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden güçlendiren bir hizmet modelini daha da ileri taşımaktadır. Riskleri azaltan, koordinasyonu güçlendiren ve kalıcı çözümler üreten bir eylem planı ortaya koymak en temel hedefimizdir. Şiddetin olmadığı, saygının ve eşitliğin hakim olduğu bir toplum idealine ulaşmak yolunda kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın katkısının son derece kıymetli olduğuna inanıyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Atiye Kayalar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı Tanıtımı ve İl Eylem Planı Formatı hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

Çalıştaya, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı