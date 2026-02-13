13 Mart 2025 tarihinde Akkise köyünde meydana gelen olayda üvey kız kardeşinin dini nikahla birlikte yaşadığı Murat Arıkan, Hatice Kış'ı bıçakla öldürüp, sonra yakmıştı.
Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı Murat Arıkan ile ilgili dava sonuçlandı.
Murat Arıkan, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'Yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
