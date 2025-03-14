Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış, 12 Mart Çarşamba günü eşi Eşref Kış (72) teravih namazındayken evde yalnız olduğu sırada 8 bıçak darbesiyle öldürüldü, üstüne talihsiz kadının cesedinin yakıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edilirken, Müge Anlı, bu korkunç olayı gündemine aldı.

KATİL TANIDIK MI?

Yaşlı kadının katillerinin tanıdığı birileri olma ihtimali üzerinde durulurken, geçtiğimiz Kasım ayında da köyünde Hatice Kış'a araba çarptığı ve çarpanların olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

2 olay birbiriyle bağlantılı mı, yaşlı kadını kimler öldürdü sırlarla dolu bu cinayet aydınlatılabilecek mi merak ediliyor.