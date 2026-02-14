İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli tarafından imzalanan protokol kapsamında; il merkezindeki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılacak yarışma ile öğrencilerin millî ve manevi değerler etrafında kenetlenmeleri, İstiklâl Marşı’nın taşıdığı tarihî ruhu ve istiklâl bilincini yüreklerinde hissetmeleri hedeflendi.

Yarışma süreci, il merkezindeki okullarda okul ve il düzeyinde gerçekleştirilecek. Değerlendirmeler sonucunda, İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun, duygu ve vurgu bütünlüğü içinde en iyi şekilde yorumlayan öğrenciler çeşitli ödüllerle onurlandırılacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada her bir kıtası şehitlerimizin emaneti, her bir kelimesi milletimizin onuru olan İstiklâl Marşı’nı en güzel şekilde seslendirecek öğrencilere başarı dilenirken, yarışmanın yarı finalinin 5 Mart 2026; finalinin ise 12 Mart 2026 günleri Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacağı duyuruldu.

Muhabir: SELDA FINDIK