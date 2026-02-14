Yarışma kapsamında öğrenciler, üçer kişilik takımlar hâlinde yarışacak ve 19 gün boyunca her gün belirlenen sevap görevlerini yerine getirerek puan toplayacak. Ramazan ayı boyunca yerine getirilecek görevlerle; paylaşma, yardımlaşma, selamlaşma ve toplumsal dayanışma gibi değerlerin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmalar 4 Ayrı Kategoride Düzenlenecek

“Sevap Avcıları” yarışması; ilkokul kız, ilkokul erkek, ortaokul kız ve ortaokul erkek olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Takım üyelerinin tamamının aynı okul kademesinden oluşması ve takımların, takım lideri dâhil olmak üzere toplam üç kişiden oluşması gerekiyor.

Başvurular 17 Şubat’ta Sona Erecek

Yarışmaya başvurular, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.00’a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Yarışmalar ise 19 Şubat-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar, 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

Dereceye Giren Takımlara Ödül Verilecek

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara; birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere akıllı kol saati ve çeşitli sürpriz hediyeler verilecek.

Muhabir: Haber Merkezi

Yarışmaya katılan öğrenciler, gerçekleştirdikleri görevleri fotoğraf, video veya yazılı içerik ile belgeleyerek sisteme yükleyecek.“Sevap Avcıları” yarışmasının açılış programı, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de TSO Konferans Salonu’nda yapılacak.Yarışma başvuruları ve şartmanesi https://u.corum.bel.tr/sevap-avcilari web adresi üzerinden yayınlandı.Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak için Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ile iletişime geçilebilecek.