Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı sona ererken, öğrencilere dağıtılan karnelerde Atatürk görselinin ve İstiklal Marşı’nın kaldırılmasına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamasıyla 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine karne yerine “gelişim raporu” verildiğini hatırlatan Dinçer Solmaz, yeni öğrenci değerlendirme raporlarında Atatürk'ün görselinin ve İstiklal Marşı'nın yer almamasını yadırgadıklarını kaydetti.

MEB’nin ilkokullarda hayata geçirdiği yeni değerlendirme sisteminde, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselli karne verilirken, 1. ve 2. sınıflara 'öğrenci gelişim raporu' dağıtıldı. Bu uygulama üzerine bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Solmaz, “Atatürk ve onun gençliğe hitabesinin yok edilmeye, unutturulmaya çalışılması kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet değerlerinin sistemli bir şekilde aşındırıldığını ileri süren Solmaz, değişikliğin ilkokul seviyesine kadar inmiş olmasının tehlikelerine dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığına tepki gösteren Solmaz, “Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bu ülkenin süsü değil; temelidir. Atatürk'ün fotoğrafı ve İstiklal Marşı'nın dizeleri bu toprakların ortak hafızası ve bir arada yaşamanın sembolüdür. Karnede bu değerlerin yer alması, çocuklara 'sen bu Cumhuriyet'in evladısın' demektir. Buradan açıkça söylüyoruz; Cumhuriyet'i karnelerden, Atatürk'ü çocukların kalbinden, İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada, biz buradayız” dedi.

Öğrencilere iyi tatiller ve başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen Solmaz, iktidara seslenerek milli değerler üzerinden milletimizin ayrıştırılmamasını, Atatürk, İstiklal Marşı, Türk bayrağı, Gençliğe Hitabe gibi ortak değerlerimize sahip çıkılmasını istedi.

Dinçer Solmaz, “İktidarın bu çabaları her zamanki gibi karşılık bulmayacak, aksine toplum nezdinde değerlerimize daha fazla sahip çıkmamıza sebep olacaktır” şeklinde görüşlerini açıkladı.

Muhabir: Haber Merkezi