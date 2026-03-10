CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, yeni çıkan trafik yasası sonrası artan denetimlerle hükümeti hedef aldı. Hükümetin halka tuzak kurduğunu kaydeden Tahtasız sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı; "Bugün Çorum’da sadece bir noktada 3 saat içinde kesilen ceza 37 bin 500 TL Tabi ki kurala uymayana ceza kesilsin amaç farklı 2 trilyon 700 milyar bütçe açığını kapatmak için halkına tuzak kuran ,ceza kesen bir hükümet ile karşı karşıyayız

Bir YILDA 348 milyar ₺ ceza hedeflenirken, bir AYDA vatandaşa 802 milyar ₺ CEZA kestiler.

Bir ayda toplanan VERGİ 1 trilyon 181 milyar TL.

Vergi memurlarınızı esnaftan, namuslu vatandaştan çekin, vergilerini ve cezalarını sildiğiniz 5’li çeteye gönderin!"

Muhabir: NURDAN AKBAŞ