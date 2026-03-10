Çorum’da polis ekiplerince dron destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 15 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 37 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK