Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Okumuş, görev başında ya da görevleri nedeniyle saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kamu görevlilerinin şehit sayılması gerektiğini belirtti.

Okumuş yaptığı yazılı açıklamada, devletin sürekliliği ve kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi açısından kamu görevlilerinin vazgeçilmez bir rol üstlendiğini ifade ederek, kamu çalışanlarına yönelik her türlü saldırının doğrudan devlete yönelik bir saldırı anlamı taşıdığını söyledi.

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına dikkat çeken Fatih Okumuş, İstanbul’da bir lisede bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığını, öğretmen Fatma Nur’un hayatını kaybettiğini hatırlattı. Okumuş bu tür olayların toplumda derin üzüntüye neden olduğunu dile getirdi.

Kamu görevlilerine yönelik şiddetin geçmişte de yaşandığını belirten Fatih Okumuş, öğretmenden hemşireye, doktordan veznedara, veteriner hekimden mühendise, teknik personelden güvenlik görevlisine ve imamlara kadar birçok kamu çalışanının saldırıya uğradığını, bazılarının hayatını kaybettiğini ya da ağır yaralandığını ifade etti.

Kamu görevlilerinin bütün birikimlerini ve emeklerini millete hizmet için ortaya koyduğunu vurgulayan Okumuş, bu nedenle devletin kamu çalışanlarını korumasının asli sorumlulukları arasında yer aldığını belirtti.

Okumuş, kamu görevlilerine yönelik şiddetin önlenmesi ve görev başında ya da görevleri nedeniyle saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden memurların şehit sayılması ve buna bağlı haklardan yararlandırılması için yasal düzenleme yapılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne ilettiklerini açıkladı.

