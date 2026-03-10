2025 döneminde iki sektörde toplam 4 bin 987 şirket faaliyetini sonlandırırken, 113 bin 491 kişi işini kaybetti. İki sektörde zirve yılı olan 2022 yılına kıyasla istihdam kaybı 392 bine çıktı. Hazır giyim tarafındaki gerileme ise daha sert gerçekleşti. 2024 yılında 39 bin 640 olan şirket sayısı, 2025’te 35 bin 514’e geriledi. Böylece sektörde 4 bin 126 şirket faaliyetini sonlandırdı. Çalışan sayısı da aynı dönemde 574 bin 684’ten 499 bin 204’e düştü. Hazır giyimde 75 bin 480 kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Son bir yıldaki tablo iki sektör birlikte değerlendirildiğinde SGK verileri, yaklaşık 5 bin şirketin kapandığını ve 113 bin kişinin işini kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan sektörlerde daralmanın hızlandığını gösteriyor. Her iki sektör birlikte değerlendirildiğinde zirve dönemlerine göre 9 bin 936 şirketin kapandığı ve toplam istihdamın yaklaşık 392 bin kişi azaldığı görülüyor.

Tekstil ve giyim ihracatında düşüş sürüyor

Türkiye’nin iki önemli ihracat kalemi olan hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2026’nin ilk aylarında gerileme dikkat çekti. Geçen yılı da düşüş ile kapatan hazır giyim ihracatı bu yılın ilk iki ayında yüzde 3,5 düşerken, tekstil ve hammaddeleri ihracatı da yaklaşık yüzde 4,8 geriledi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 667 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5’lik düşüşe işaret ediyor. 2025’in ilk iki ayında sektörün ihracatı 2 milyar 764 milyon dolar, 2024’te ise 2 milyar 916 milyon dolar seviyesindeydi.

Hazır giyim ihracatının Türkiye genel ihracatı içindeki payı da son yıllarda gerileme eğilimi gösterdi. 2023’te ilk iki ayda yüzde 8,5 olan pay, 2024’te yüzde 7,1’e, 2025’te yüzde 6,6’ya, 2026’da ise yüzde 6,4’e kadar düştü. Tekstil ve hammaddeleri sektöründe de benzer bir tablo görülüyor. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde tekstil ihracatı yaklaşık 1 milyar 781 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4,8’lik düşüş anlamına geliyor.

