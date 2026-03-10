Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç’ın teyzesi Nazmiye Topal (77), vefat etti.

Osman Topal’ın eşi, Şahin, Elvan ve Nurten’in anneleri Nazmiye Topal, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Nazmiye Topal, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Beydili Köyü Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi