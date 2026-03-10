Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İskilip’te gündeme gelen "Tosya Yolu" tartışmalarıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

MHP İl Başkanlığının koordinesinde, Ramazan ayı nedeniyle ilçelerde düzenlenen iftarların ardından geleneksel olarak köy ve mahalle muhtarları ile mesleki oda başkanlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirildiği belirtildi. Bu toplantılarda muhtarların ve mesleki oda başkanlarının talep ve isteklerini doğrudan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya, belediye başkanlarına ve il genel meclisi üyelerine iletme imkânı bulduğu da hatırlatıldı.

İlimiz İskilip İlçesi’nde 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın İskilip’in kalkınması için öncelikli olarak Organize Sanayi ve Tosya Yolu’na ihtiyacı olduğunu söylediğini belirten MHP İl Başkanı Çıplak, Milletvekilimiz Kayrıcı konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdiğini hatırlattı. “Ben İskilip için, organize sanayi için ve Tosya yolu için gerekirse elimi değil kafamı taşın altına koymak için ne gerekiyorsa, gücüm neye yetiyorsa onu yapacağım. Bunu da böyle bilin. Mutlaka bu ikisinin yapılması lazım. Bunlar yapılmazsa İskilip gelişemez, büyüyemez ve sürekli göç verir. Ben 2000 yılında milletvekili iken Tosya yolunun temelini atmıştık. Sonrasında seçim oldu ve arkasını getiremedik. İnşallah nasip olur, bu kez Tosya yolu ve organize sanayinin tamamlanması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı’nın açıklamalarının ardından Ak Parti İskilip İlçe Başkanlığı iftarının ardından “İskilip-Tosya yolunu yaparsa AK Parti yapar, kimse rol kapmasın” şeklinde talihsiz bir açıklama yapılarak bu yol meselesinin neden gereksiz bir polemik hâline getirildiğini merak ettiklerini vurgulayan İl Başkanı Çıplak; “Bizler rol oynamayı bilmeyiz, rol arkadaşı arayanlar başka kapıya gidebilir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki; Türkiye’ye, bölgemize ve özellikle ilimize yapılacak her hizmeti Cumhur İttifakı yapar. MHP popülist siyasetten uzak, gerçekçi ve kalıcı eserler bırakacak çalışmalarla gündemde olmayı arzu ediyor. Yüce Mevlam bizleri mahcup etmesin” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi