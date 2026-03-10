AYM Başkanvekili Çorumlu hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca AYM Genel Kurul'da seçim yapıldı.

Yapılan oylamada 8 oy alan İrfan Fidan, Yüksek Mahkemenin Başkanvekili olarak seçildi. Diğer aday Selahaddin Menteş ise 7 oy aldı. Bilindiği gibi AYM’nin diğer Başkanvekili olarak görev yapan Basri Bağcı da Çorumlu.

İRFAN FİDAN

İrfan Fidan, 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun oldu. Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1997'de kamu görevine başlayan Fidan, sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. Fidan, 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020'ye kadar ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüttü. İrfan Fidan, 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine, ardından 23 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçilmiş ve 25 Ocak 2021'de bu görevine başlamıştı.



Hasan Tahsin GÖKCAN

1965 yılında İskilip ilçesinde doğmuş, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans eğitimini 1991 yılında Devlet Yetkilerinin Sınırlandırılması ve 1982 Anayasası adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

1987 yılında Ankara hâkim adayı olarak staja başlamıştır. 1989 yılı Mayıs ayı kurası ile atandığı Fındıklı hâkimliği görevinden sonra sırasıyla Tuzluca ve Bozüyük hâkimliği ve Yargıtay tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 24/2/2011 tarihinde Yargıtay üyesi olarak seçilmiştir. Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/3/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmiş, 24/3/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

Çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve mesleki konularda kitapları bulunmaktadır. Kitapları arasında Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu (6 Cilt), Uzlaşma ve Önödeme, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri, Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama Suçları, Açıklamalı Avukatlık Kanunu, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikap, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 26/3/2019 ve 6/4/2023 tarihlerinde yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 15/4/2019 tarihinden itibaren başkanvekilliği ve Birinci Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Hasan Tahsin GÖKCAN, evli ve 2 çocuk babasıdır.