MY Teknoloji Tasarım Yazı­lım Lisesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen özel bir programla büyük bir coşku ve anlam içinde kutlandı.

Program, başta Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan kahraman Türk kadınları olmak üzere tüm kadınlara ithaf edildi.

Okulda gerçekleştirilen programa Çorum Vali Yardımcısı Ye­liz Mercan, fedakâr Türk annesi Havana İlbaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, Türk kadınının tarih boyunca üstlen­diği önemli roller bir kez daha vurgulandı.

KURTULUŞ SAVAŞI ‘NIN KAHRAMAN KADINLARI SAYGIYLA ANILDI

Program kapsamında Kurtuluş Savaşı’nda büyük fedakârlıklar gösteren kadın kahramanlarımız saygı ve minnetle anıldı. Tarih sayfalarında yer alan bu kahra­manlardan bazıları şu isimlerden oluşuyor:Kara Fatma,Şerife Bacı,Nene Hatun, Halide Edip Adıvar, Ayşe Çavuş, Halime Çavuş,As­ker SaimeGördesli, Makbule Melek Ha­nım, Milli Mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde büyük fedakârlıklar gösteren bu kahraman Türk kadınları, programda bir kez daha saygı ve rahmetle yad edildi.

VALİ YARDIMCISI MERCAN’DAN İLHAM VEREN KONUŞMA

Programın onur konuğu olan Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, öğrencilerle deneyim­lerini paylaştı. Konuşmasında özellikle erkek yoğunluğunun fazla olduğu bir meslek grubun­da görev yaparken karşılaştığı olaylardan ve bu süreçte edindiği tecrübelerden bahsetti. Mercan, konuşmasında Türk ka­dınının gücüne, azmine ve karar­lılığına dikkat çekerek öğrenciler için ilham verici mesajlar verdi.

FEDAKÂRLIĞIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ: HAVANA İLBAŞ

Programın en duygusal bölüm­lerinden biri ise fedakâr Türk annesi Havana İlbaş’ın hayat hikâyesinin paylaşılması oldu.

Down sendromlu kardeşine yıllar boyunca kendi çocuğu gibi bakıp büyüten Havana İlbaş’ın hikâyesi herkesi duygulandırdı. Uzun yıllar boyunca büyük bir sevgi, sabır ve özveriyle annelik yapan İlbaş’ın bu davranışı, benzersiz bir fedakârlık örneği olarak öğrencilere anlatıldı.

Onun gösterdiği bu büyük emek ve merhamet, Türk annesinin şef­katini ve insanî değerlerini temsil eden çok kıymetli bir örnek olarak programda vurgulandı.

PLAKET SUNULDU

Programın sonunda, etkinliğe katılımları ve topluma örnek olan katkılarından dolayı Yeliz Mercan ve fedakâr Türk annesi Havana İlbaş’a plaket takdim edildi.

PROGRAMDA TARİHSEL BİLGİLENDİRME

Etkinlikte tarih öğretmeni Fulya Ulusoylu, Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınlarının üstlendiği önemli rolü ve Milli Mücade­le’deki katkılarını anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Tar­sus’ta Anadolu kadınına hitaben söylediği “Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” sözüyle konuşmasını sonlandırdı.

Programın genel sunumu ise İngilizce öğretmeni Tuğçe Kurt tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, duygu dolu anlara sahne oldu.

TÜRK KADINININ GÜCÜ BİR KEZ DAHA VURGULANDI

MY Teknoloji Tasarım Yazılım Lisesi’nde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem geçmişin kahraman kadınlarını hatırlatması, hem de fedakârlığın ve merhametin en güzel örneklerini genç nesillere göstermesi açısından büyük takdir topladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk kadınının tarih boyunca göster­diği cesaret, fedakârlık ve azim bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulandı.