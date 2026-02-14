Alınan bilgiye göre, Denizhan Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Sefa D. (75) ile eşi Zehra D. (55), evlerinde sobayı yaktıktan sonra uyudu.

Bir süre kendilerinden haber alamayan çocuklarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sefa D. ve Zehra D., Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından çift, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.