Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde’de bulunan 5 katlı binanın 5. katında, İsmail S. (35)’ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale ettiği yangında yoğun dumandan etkilenen İsmail S., eşi Rukiye S. (37) ile çocukları Yağmur S. (5) ve Rüzgar S. (7), itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Anne, baba ve çocukları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK