Alınan bilgiye göre, Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı olayda M.Y. (17) ile E.Ö. (18) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerince çevredeki boş arsada tabancaya ait kovanlar bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK