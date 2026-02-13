Çorum İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere GSM hattı temin ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların aradıkları vatandaşları korku ve panikle banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirdiği, bu süreçte kullanılan hatların belirli kişiler tarafından temin edildiği tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen A.A., S.T., Y.T., O.D., M.A., R.T. ve F.F.İ., Çorum merkezli olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı sağladığı, bu hatlar üzerinden 48 ilde gerçekleştirilen 160 ayrı dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.