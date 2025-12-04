Çorum’un Sungurlu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çok sayıda işçinin zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı fabrikalarda, çalışanlarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildi.

200’e yakın kişinin zehirlenme şüphesi ile sağlık ekipleri ve kendi imkanları ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili ayrıntılar gelecek…