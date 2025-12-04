Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nde, köy muhtarlığının organizasyonuyla Abdal Musa Birlik Cemi gerçekleştirilecek.

Alevi-Bektaşi geleneğinin en önemli ibadetlerinden biri olan Cem, 6 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de köy cemevinde başlayacak.

Köy Muhtarı Atilla Özcan, tüm köylüleri ve Çorumluları birlik ve muhabbet atmosferine davet ederek, cem töreninin Arif Dede’nin katılımı ile yapılacağını belirtti. Özcan, köyde her yıl düzenlenen cem erkânının artık geleneksel hâle geldiğini ifade etti.

Cem öncesinde kesilen kurbanların kazanlarda pişirilerek lokma olarak hazırlanacağı, duaların ardından katılımcılara dağıtılacağı kaydedildi. Muhtar Özcan, “Köylülerimizle birliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi büyütmek için hep birlikte cem olacağız. İnanç kültürümüzü yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı önemsiyoruz" dedi.

Çanakçı Köyü’nde gerçekleştirilecek Abdal Musa Birlik Cemi’nin, bölgedeki Alevi-Bektaşi toplumu için önemli bir buluşma ve dayanışma zemini oluşturması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi