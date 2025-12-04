Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve tartışmalara yol açan tasarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, tasarının geçici bir çözüm sunarken kalıcı sorunlara da yol açacağını belirtti.

Maaş politikasının en düşük emekli maaşından başlayarak kamuda en üst kademeye kadar yeniden revize edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun toplumsal huzuru da beraberinde getireceğini söyleyen Okumuş, “Her dönem belli meslek gruplarına yapılan iyileştirmeler maaş skalasında dengeyi bozmuş ve iş barışını olumsuz etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

Emekli, asgari ücretli, memur ve işçi maaşlarının, yapılan işin niteliğine (sorumluluk, mesai, zorluk derecesi vb.) ve kişinin sahip olduğu eğitim ile yeterlilik düzeyine göre adaletli bir sistematik içinde ele alınması gerektiğini belirten Okumuş, sabit gelirlinin maaşının bir yatırım aracı olmadığını ve piyasaya doğrudan sıcak para girişine neden olduğunu hatırlattı.

Okumuş, “Bu hususlar göz önüne alınarak zaman kaybetmeden tüm sabit gelirlilerle ilgili bir çalışmanın hayata geçirilmesi gerekmektedir” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi