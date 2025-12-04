Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe protokol üyeleriyle birlikte katıldı.

Vali Çalgan, özel gereksinimli bireylerin engelleri aşma yolundaki azim ve kararlılığının toplum için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde var olacaklarına olan güvenini dile getiren Çalgan, “Sevgiyle dolu kalpler olduğu sürece, engelleri hep birlikte aşmak mümkündür.” sözleriyle etkinliğe anlam kattı.

Toplumsal dayanışma ve farkındalığın önemine dikkat çeken Vali Çalgan, programın çok güzel geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Özel gereksinimli bireylerin hayatlarına daima neşe ve umutla bakmalarını temenni eden Çalgan, onlara engelsiz, huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.

Etkinlikte ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın da hazır bulundu.

