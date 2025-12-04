Çorum Eski Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Çorum Eski Devlet Hastanesi’nin ek binasının yıkım çalışmaları başladı.

Mart ayında Çorum’a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çorum Eski Devlet Hastanesi’nin ek binasının tadilat edilmesi yerine yıkılarak yeniden inşa edileceğini açıklamıştı. Ek binanın bugün yıkım çalışmalarına başlandı.

Çorum Devlet Hastanesi’nde ilk etapta; Poliklinikler, Acil Servis, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Servisi'nin yapılarak kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.