Çorum’un sevilen simalarından Ahmet Varan, hayatını kaybetti.

Çorum da uzun yıllar esnaflıkla iştigal eden ve bir süredir de yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ahmet Varan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu’nun eşinin de dayısı idi.

Ahmet Varan’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP İl, Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

