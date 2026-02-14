İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde artırıldığı belirtildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kontör ekiplerince gıda üretim yerleri, toplu tüketim alanları ve satış noktalarında resmi denetimlerin Ramazan ayı öncesinde yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, denetimler kapsamında gıda güvenilirliği ve hijyen koşulları, üretim, depolama ve satış süreçleri, ürünlerin etiket bilgileri ve mevzuata uygunluğu, son tüketim tarihleri ve izlenebilirlik kriterlerinin titizlikle incelendiği dile getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek olup, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Tüketicilerimiz, gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebilirler. Güvenilir gıda için denetimlerimiz kararlılıkla sürüyor” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi