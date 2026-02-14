Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalanırken 3 bin 185 kişinin ise kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 06-13 Şubat tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 115 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılarak 20 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi.

Toplam 3 bin 185 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah (6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği), 55 adet tabanca fişeği, 4 adet kesici alet, 116 adet sentetik ecza hapı, 57,20 gram sentetik kannabinoid, 3,46 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 117 araç kontrol edilirken gerekli maddelerden 7 araca idari para cezası uygulandı.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi