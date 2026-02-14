Türkiye’de aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ise yüzde 7,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,18 ve Amerikan Doları yüzde 1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, Euro yüzde 3,22 ve Amerikan Doları yüzde 3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile yüzde 13,37, TÜFE ile ise yüzde 10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile ise yüzde 3,14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 40,16, TÜFE ile ise yüzde 35,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile yüzde 3,50, TÜFE ile ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİDE

ALTIN ŞAMPİYON

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 70,97, TÜFE ile ise yüzde 66,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından Euro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve Amerikan Doları yüzde 4,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise Euro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan Doları yüzde 6,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Muhabir: Haber Merkezi