Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığı’nı yıllarca yürüttükten sonra Genel Merkez yönetimine girmeyi başaran hemşehrimiz Sami Çam önceki gün yapılan kongrede de başarısını tekrarladı.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 8. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede mevcut Genel Başkan Türkeş Güney güven tazelerken, Çorumlu hemşehrimiz Sami Çam yeni dönemde de Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Genel kurulun divan başkanlığını, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu yürüttü. Genel kurula, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ile çok sayıda MHP MYK üyesi de katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyelerinin ve TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz’ın da katıldığı genel kurula ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üst düzey yöneticileri de katıldı.

Kongrede yönetim, denetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delegelerinin seçimi de yapıldı. Oylamada Türkeş Güney yeniden genel başkan olurken, Çorumlu hemşehrimiz Sami Çam da yeniden Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Muhabir: Haber Merkezi