Çorum’da denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla önemli bir işbirliğine imza atıldı. Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol yapıldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, iyi halli oldukları için haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin, Çorum Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında kamuya yararlı işlerde ücretsiz olarak çalıştırılması planlandı.

Hayata geçirilecek uygulama ile; kamu düzenine zarar veren kişilerin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi; Çalışma alışkanlığı kazanarak hayatlarını doğru şekilde planlamaları; Kamu çalışanlarının yükümlülere rol model olması; Yeniden suç işleme riskinin azaltılması ve yükümlülerin aileleriyle birlikte topluma uyumlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Yetkililer, protokolün hem kamu hizmetlerinin desteklenmesine katkı sağlayacağını hem de yükümlülerin topluma kazandırılması sürecine önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi